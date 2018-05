Erstmals: Russisches U-Boot feuert vier Bulawa-Raketen zugleich ab

Es handelte sich demnach um einen Unterwasserstart. Die vorgegebenen Ziele seien getroffen worden.

„Taktisch-technische Daten und die Zuverlässigkeit des strategischen Unterwasserkreuzers des Projektes 955 ‚Borej‘ und des Raketenkomplexes Bulawa wurden bestätigt“, heißt es.

Wie der Pressedienst ferner mitteilte, erfolgte das Salvenschießen mit einer solchen Anzahl von Raketen vom Bord eines Unterwasserkreuzers dieses Projektes aus zum ersten Mal.