Pompeo stellt Nordkoreanern „besseres Leben“ in Aussicht

„Wenn wir es richtig machen und eine Denuklearisierung erreichen, dann werden die USA in der Lage sein, Vieles bereitzustellen, was das Leben der Menschen in Nordkorea verbessern kann“, sagte Pompeo am Dienstag gegenüber der Presse.

Der US-Außenminister hat ebenso betont, dass er während des persönlichen Gesprächs mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un den Eindruck gewonnen habe, dass jener „die US-Technologien und das Know-how als wertvoll für das nordkoreanische Volk einschätzt“.

Am 12. Juni ist ein historisches Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Singapur anberaumt. Die beiden Staatschefs beabsichtigen, die Möglichkeit einer Normalisierung der Beziehungen zu besprechen, damit Nordkorea sich nicht mehr bedroht fühlt und aufhört, seine Atom- und Raketenprogramme zu entwickeln.