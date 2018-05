Terror-Finanzen am Boden: IS muss Gehälter radikal kürzen

Die Abnahme des „Etat“ der Terrormiliz IS* durch die erfolgreichen Handlungen der russischen Luftwaffe in Syrien hat zur Kürzung der Entlohnung der einfachen Kämpfer um fast 90 Prozent seit 2016 geführt. Dies teilte der Vizechef des Departements Bekämpfung neuer Bedrohungen im russischen Außenministerium, Dmitri Feoktistow, mit.

„Nach unseren Einschätzungen hat sich das Budget des IS (Islamischer Staat, auch Daesh) im vergangenen Jahr wesentlich verringert – bis auf 400 Millionen Dollar“, sagte der Diplomat in New York.

„Hier muss die erfolgreiche Antiterroroperation in Syrien mit Unterstützung der russischen Luftstreitkräfte hervorgehoben werden, die es erlaubte, die wohl wichtigsten Finanzierungskanäle des IS und der mit ihm verbundenen Gruppierungen zu kappen, darunter den Handel mit Kohlenwasserstoffen.“

© Foto : U.S. Air Force/ Khost PRT Public Affairs/ Senior Airman Julianne M. Showalter Russland warnt vor IS in Zentralasien – USA nennen das „Propaganda“

Im Jahr 2014 soll der Etat dieser Terrormiliz ihm zufolge 1,8 Milliarden Dollar umfasst haben.

Wie der russische Diplomat ferner ausführte, „fährt der IS fort, Entschädigungen an die Familien gefallener Kämpfer zu zahlen, doch das Einkommen der einfachen IS-Kämpfer ist im Vergleich zum Jahr 2016 um fast 90 Prozent gefallen“. Danach sei ihr Einkommen „ganz miserabel“ geworden, meinte er.

Einnahmequellen des IS

Feoktistow teilte mit, dass „der IS sein Budget nach dem Verlust der Kontrolle über die Großstädte, vor allem in Syrien und im Irak, wo Bankraub betrieben und die einheimische Bevölkerung mit Steuern belegt worden war, nun hauptsächlich auf Kosten seiner Einnahmen aus verschiedensten Arten krimineller Tätigkeit auffüllt, insbesondere aus dem Waffen-, Drogen- und Menschenhandel“.

Neben dem oben Aufgezählten bleiben dem Diplomaten zufolge „freiwillige Spenden zugunsten des IS aus bekannten Ländern nach wie vor eine wichtige Einnahmequelle“.

„Die regionalen Zellen (des IS – Anm. d. Red.) finanzieren sich hauptsächlich selbst“, stellte der russische Diplomat fest.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Syrisches Militär jubelt: Damaskus vollständig vom IS befreit – VIDEO

Russland hatte 2015 auf Bitte der syrischen Regierung mit einer Anti-Terror-Operation in dem arabischen Land begonnen. Der Löwenanteil der Infrastruktur der Terroristen wurde von der russischen Luftwaffe und durch seegestützte Raketen zerstört. Dies und ebenso die erfolgreichen Offensiven der syrischen Regierungstruppen gegen den IS und andere Terroristen-Gruppierungen sowie die Befreiung großer Teile Syriens trugen wesentlich dazu bei, dem IS seine Einnahmequellen zu nehmen.

*Terroristische Organisation, in Russland verboten