Syrien wirft USA absichtliche Bombardierung seiner Ölfelder vor

„Sie haben es so gemacht, dass zig Millionen Dollar für die Wiederaufnahme der Arbeiten auf diesen Ölfeldern ausgegeben werden müssen“, sagte der Minister im Interview mit Sputnik.

Wie der Chefdiplomat Syriens anmerkte, werden mehrere Ölfelder jetzt von verschiedenen Gruppierungen kontrolliert, darunter von kurdischen Einheiten der Demokratischen Kräfte Syriens (DKS, engl. SDF).

„Wir wollen noch einmal betonen, dass die Kurden ein Bestandteil des syrischen Volkes sind. Wir wollen nicht, dass egal wer – Kurde, Araber oder Assyrer – im Interesse anderer Länder gegen die Interessen Syriens handelt. Ich hoffe, dass sie das begreifen werden“, konkretisierte Mekdad.

Außerdem meine man in Damaskus, dass die USA die kurdischen Einheiten unterstützen, „solange sich die Interessen der Seiten überschneiden“.

Die syrische Führung beabsichtige, „jeden Fußbreit syrischen Bodens“ zurückzugewinnen, schloss der Minister.

Nach Einschätzungen des Direktors der Gruppe für Naturressourcen und Rohstoffwaren bei Fitch Ratings, Dmitri Marintschenko, kann der Wiederaufbau des Öl-Sektors in Syrien Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar erfordern. Seine Infrastruktur hat im Zuge der Kampfhandlungen im Lande stark gelitten.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien war im Jahr 2011 ausgebrochen. Ende 2017 war der Sieg über die Terrormiliz Islamischer Staat* in Syrien und im Irak verkündet worden. In einzelnen Gebieten dieser Länder dauern die Säuberungen von den Terroristen noch an. In den Vordergrund treten nun die politische Regelung und der Wiederaufbau Syriens.

*IS, auch Daesh – in Russland verbotene Terrororganisation