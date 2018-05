Peskow klärt auf: Darum ist internationale Blockade von Russland unmöglich

In einem Interview mit dem russischen Sender NTV sagte Peskow am Rande des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums: „Eine echte internationale Blockade von solchen Staaten wie Russland, die in den internationalen diplomatischen und politisch-diplomatischen Beziehungen systembildend sind, ist unmöglich und hat es auch noch nie gegeben. Aber wirtschaftliche Interessen bekommen selbstverständlich früher oder später Vorrang vor politischem Druck.“

© Sputnik / Maxim Blinow EU zahlt für neue US-Sanktionen gegen Russland – Lawrow

Wenn irgendwelche Hauptstädte zu Sanktionen gegen Russland greifen würden, werde offensichtlich, dass die Geschäftskreise, das heißt die wichtigsten Steuerzahler, auf deren Kosten der jeweilige Staat existiere, keineswegs begeistert von diesen Sanktionen seien, denn das widerspreche ihren eigenen Interessen, so Peskow.