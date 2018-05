Trump sagt Treffen mit Kim Jong-un ab

In einem Brief, den das Weiße Haus am Donnerstag veröffentlicht hat, spricht Trump von „gewaltiger Wut und offener Feindseligkeit“ seitens des nordkoreanischen Regimes. Sich zu diesem Zeitpunkt zu treffen, sei „unangebracht“.

Die Nordkoreaner sprechen laut Trump über ihre nuklearen Möglichkeiten. „Doch die unseren sind so massiv und stark, dass ich zu Gott bete, dass sie niemals eingesetzt werden müssen“, so der US-Staatschef weiter.

© REUTERS / KCNA Medien: Kim fürchtet Militärputsch während Gipfels mit Trump

„Der Welt, und besonders Nordkorea, ist eine großartige Gelegenheit entgangen, für anhaltenden Frieden und großen Reichtum und Wohlstand zu sorgen.“

Zugleich betonte aber Trump, er freue sich darauf, das Treffen zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Hier ist der Brief selbst:

