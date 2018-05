„Nicht ihre Art“: Skripal-Cousine analysiert Videobotschaft von vergifteter Julia

„Ich freue mich darüber, dass sie heil und gesund ist. Und bin sehr glücklich, dass sie nach Hause zurückkehren will“, so Viktoria Skripal.

© AP Photo / Yulia Skripal/Facebook War jüngste Aussage von Julia Skripal aus freiem Willen? Moskau zweifelt

Sie merkte zugleich an, dass Julia auf dem Video vermutlich einen Text abgelesen habe, weil sie „ohne Stottern“, „im gleichen Atemzug“ und „etwas langsam“ gesprochen habe, was nicht ihre Art sei. „Denn sie plappert immer schnell, wenn sie aufgeregt ist.“

Die russische Botschaft in Großbritannien stellt die jüngst in den Medien verbreitete Erklärung von Julia Skripal infrage. Die Behörde hat am Mittwoch auf etliche Ungereimtheiten hingewiesen. „Das gezeigte Video bestärkt nur unsere Sorge wegen der Bedingungen, in denen sie untergebracht ist. Es ist ziemlich offensichtlich, dass Julia einen vorher geschriebenen Text abgelesen hat“, hieß es.

„Mehr noch, nach einer Reihe von Sätzen zu urteilen, ist das eine Übersetzung aus dem Englischen.“ Dabei sei das Original von einem Muttersprachler verfasst worden, wurde hinzugefügt.