Iran vergleicht USA mit Kater aus „Tom und Jerry“

„Die USA machen Gebrauch von verschiedenen politischen, wirtschaftlichen, militärischen und propagandistischen Tricks, um der Republik einen Schaden zuzufügen. All diese Versuche werden aber scheitern. Washington wird wie der bekannte Kater Tom stets verlieren“, zitiert die Agentur Bloomberg Chamenei.

Mit dieser Aussage reagierte er auf die vom US-Außenministerium aufgestellten Forderungen zum Abschluss eines neuen Deals mit Teheran.