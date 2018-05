„Iran will Syrien zu einem Sprungbrett für Attacken machen“ – Israelischer Politiker

Israel ist bereit für präventive Schritte, um die militärische Stärkung des Iran in Syrien zu verhindern. Dies teilte am Freitag der israelische Minister für Ökologie und Jerusalemer Angelegenheiten Seew Elkin mit.

„Wir werden auch Präventivmaßnahmen ergreifen, was bisher durchgeführt wurde, um die Stärkung der iranischen Armee in Syrien zu verhindern“, sagte der Minister am Rande des internationalen Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg.

Die iranische Militärpräsenz in Syrien sei nicht nur eine Bedrohung für Israel, sondern stelle auch für die syrische Regierung „ein Problem“ dar, betonte er.

„Der Iran versucht, Syrien zu einem Sprungbrett für Attacken auf Israel zu machen. Mehr als 30 Raketen aus Syrien haben kürzlich Ziele in Israel angegriffen. Israel kann dies natürlich nicht akzeptieren“, fügte Elkin hinzu.

© AFP 2018 / Jalaa Marey Kann Moskau Schlacht zwischen Israel und Iran verhindern?

Er stellte zudem fest, dass die iranischen Aktionen letztendlich die Stabilität in Syrien untergraben würden.

Statt Vorteile der Stabilität zu genießen, solle nun Syrien für die iranische Aggression zahlen. Sowohl Israel, als auch Russland und Syrien setzen darauf, dass der iranischen Militärpräsenz in Syrien ein Ende gesetzt werden soll, hieß es.