Trump: Dialog zum Nordkorea-Treffen wieder aufgenommen

Laut Trump ist der bilaterale Dialog zwischen den USA und Nordkorea zum geplanten Treffen mit dem koreanischen Staatschef wieder aufgenommen worden.

"Der Dialog mit ihnen wurde wieder aufgenommen… Dieses (Treffen) könnte sogar am 12. Juni stattfinden", sagte Trump in einem Gespräch mit Journalisten, das von CNN veröffentlicht wurde.

Zuvor am Donnerstag hatte US-Präsident in einem Brief an Kim erklärt, er halte ein Treffen mit ihm in der gegebenen Situation für "unangebracht".

Das für den 12. Juni ursprünglich anberaumte Treffen mit dem nordkoreanischen Staatschef müsste nämlich wegen „feindlicher“ Erklärungen Nordkoreas abgesagt werden — so Trump.

Pjöngjan hatte jedoch weiterhin seine Bereitschaft für die Verhandlungen mit den USA bestätigt.