Washingtons Anti-Iran-Sanktionen: Macron will Entschädigung für europäische Firmen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in seiner Rede beim Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg die Entschädigungsmaßnahmen für europäische Unternehmen unterstützt, die von den US-Sanktionen gegen den Iran betroffen werden können.

„Wir haben eine konkrete Antwort gegeben in Bezug darauf, was den französischen Staat anbetrifft; ich bin dafür verantwortlich", sagte er in einer Plenarsitzung. „Zudem haben wir auch unseren Firmen eine Antwort gegeben, (…) in der vorigen Woche haben wir Maßnahmen zum kommerziellen Schutz ergriffen. Ich unterstütze die Maßnahmen der EU-Kommission, die den betroffenen Unternehmen Entschädigungen bieten, sowie das Zusammenwirken mit der Europäischen Investitionsbank und die Erstattungen", so Macron.

© AFP 2018 / Pool/ Dmitry Lovetsky Angebot an Macron und Merkel: „Öl-Euro“ schaffen – aber nur mit Putin machbar

Am 8. Mai hatte US-Präsident Donald Trump den Ausstieg aus dem Atom-Deal mit dem Iran angekündigt. Außerdem verkündete er, die USA würden alle Sanktionen wieder in Kraft setzen, die infolge des Atom-Deals aufgehoben worden seien. Betroffen sein sollen auch die Länder, die Geschäftsbeziehungen zum Iran haben.

Das Internationale Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg findet vom 24. bis zum 26. Mai statt.