In Blumensprache: Dies bedeuten Putins Sträuße für Angela Merkel und Brigitte Macron

Nach Angela Merkel bekam auch die First Lady von Frankreich, Brigitte Macron, einen annähernd gleichen Blumenstrauß vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. In einem Gespräch mit der Lehrerin Elena Maksimowa von der floristischen Designerschule „Nicole“, hat Sputnik herausgefunden, was diese Geste in der Blumensprache bedeuten kann.

Bemerkenswert ist, dass die beiden Sträuße aus rosa und beigen Blumen (Rosen, Pfingstrosen und Freesien) bestanden:

„Die hellen Rosen zeugen von der Weiblichkeit. Diese Blumensträuße betonen nicht das Alter. Die Blumen sind ziemlich eng zusammengefügt, was den Status des Schenkenden und derjenigen, die sie bekommen, unterstreicht. Mit diesen Blumensträußen zeigt Putin, dass die beiden Frauen freundlich und nett sind", sagte Maksimowa.

Die Pfingstrosen im Blumenstrauß für Merkel sind der Floristin zufolge ein Symbol der Würde:

„Laut Feng Shui ziehen diese Blumen Glück an. In diesem Fall könnte mit den Pfingstrosen die Hoffnung auf ein positives Ergebnis des Treffes ausgedrückt worden sein".

Die Freesien in Angela Merkels Strauß könnten dagegen auf die Zartheit sowie Feinheit der Kanzlerin hindeuten.

Die beiden Blumensträuße deuten auf Zartheit sowie Aufrichtigkeit hin, sie überschreiten laut der Floristin nicht das Protokoll.

Zuvor hatte die „Bild“ einen Beitrag veröffentlicht, dessen Autor die Geste Putins, der Merkel beim Treffen am Freitag in Sotschi Blumen geschenkt hatte, als Affront bezeichnet hat. In politischen Kreisen ist es ihm zufolge nicht üblich, bei Gesprächen Blumen zu schenken, sondern nur die Hände zu schütteln.

Am 19. Mai hatte sich Putin in seiner Sommerresidenz in Sotschi mit Merkel getroffen. Sein Gespräch mit der Bundeskanzlerin bezeichnete der russische Präsident als inhaltsreich und zeitgemäß.