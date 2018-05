Russischer Staatschef nennt besten Erdöl-Preis für sein Land

Aus Putins Sicht sind 60 US-Dollar der optimale Betrag. „Wir sind nicht an einem endlosen Anstieg der Preise für Energieträger und für Erdöl interessiert. Wenn man mich fragen würde, welchen Preis wir für gerechtfertigt halten, würde ich sagen, dass uns 60 US-Dollar pro Barrel durchaus recht sind“, sagte Putin bei einem Treffen mit den Chefredakteuren internationaler Nachrichtenagenturen am Freitag.

© AP Photo / Xinhua News Agency/ Jin Liangkuai Neues Erdöl-Projekt: Verhältnis zwischen Russland und China gefährdet?

Ein Erdöl-Preis bis zu 60 Dollar pro Barrel sei „ausbalanciert“.

„Dieser (Preis – Anm. d. Red.) reicht dafür aus, die notwendigen Investitionen in diesen Bereich zu berechnen und sie durchzuführen. Alles, was höher ist, kann bestimmte Probleme für Verbraucher schaffen, woran die wichtigsten Produzenten auch nicht interessiert sind“, so der russische Staatschef weiter.