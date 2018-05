„Europa wird auf Souveränität getestet“ – Puschkow

Den Druck, den die USA auf die europäischen Länder in den internationalen Beziehungen ausüben, hat der Chef der Kommission für Informationspolitik im Föderationsrat (Parlamentsoberhaus) Alexej Puschkow via Twitter als „Souveränitätstest“ bezeichnet.

„Macron bekennt sich zur Souveränität Frankreichs und Europas. Es bleibt abzuwarten, wie diese Souveränität dem Druck der USA bezüglich des Irans und der anderen Themen standhalten wird. An diesen Tagen wird die Souveränität Europas getestet“, so Puschkow in seinem Twitter-Account.

Макрон заявляет о своей приверженности суверенитету Франции и Европы. Остается посмотреть, как эта суверенность выдержит давление со стороны США по Ирану и другим вопросам. В эти дни Европа проходит тест на суверенитет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 25, 2018

