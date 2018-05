Gegen „beispiellose antirussische Kampagne“: Botschafter setzt auf Landsleute

Der russische Botschafter in Belgien Alexander Tokowinin hat bei einer Konferenz in Brüssel die Notwendigkeit des Zusammenwirkens von russischen Landsleuten für die Förderung eines objektiven Russlandbilds unter den Bedingungen der heute in Europa betriebenen beispiellosen antirussischen Kampagne hervorgehoben.

An der 12. Konferenz von russischen Landsleuten in Belgien beteiligen sich Vertreter von Dutzenden russischsprachigen gesellschaftlichen Organisationen, Geistliche und Diplomaten.

© AFP 2018 / Philippe Huguen „Europa wird auf Souveränität getestet“ – Puschkow

„Unter den Bedingungen der in Europa betriebenen und in ihrem Maß beispiellosen antirussisch en Kampagne ist die Unterstützung von Landsleuten bei der Förderung eines objektiven Russlandbilds unbezahlbar. Dabei kommt sowohl die Veröffentlichung der wahrheitsgetreuen Informationen zum Thema Russland in den Online medien der Landsleute, als auch die Organisation von Gedenkveranstaltungen sowie historischen und kulturellen Veranstaltungen, die eine Annäherung von Ländern bewirken, in Frage“, sagte Tokowinin.

Bei der Konferenz, die unter Beteiligung der Belgischen Föderation der russischsprachigen Organisationen (BFRO) arrangiert worden war, waren Pläne für die nächste Zukunft besprochen worden – unter anderem die Vorbereitung des jährlichen Festivals „Rendezvous mit Russland“.

Darüber hinaus initiiert die BFRO die Gründung des Vereins von russischsprachigen Juristen, um Landsleuten in Belgien und in den benachbarten Ländern Hilfe zu leisten.