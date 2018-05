US-Schiffe im Südchinesischen Meer: China wirft USA Verletzung der Souveränität vor

„Die Schiffe der United States Navy sind am 27. Mai ohne Genehmigung der chinesischen Regierung eigenwillig in das Seegebiet der Xisha-Inseln (Chinesischer Begriff für die Paracel-Inseln – Anm. d. Red.) eingedrungen. Die chinesischen Streitkräfte haben schiffsbasierte Flugzeuge geschickt, die laut Gesetz Freund-Feind-Identifizierung durchführte und die US-Schiffe aufforderte, das Seegebiet zu verlassen“, heißt es in der Erklärung.

Das chinesische Verteidigungsministerium bezeichnete die Manöver der US-Kriegsschiffe als Provokation, „ein Verstoß gegen die chinesischen Gesetze und die entsprechende Völkerrechtsnormen“ sowie als „ernsthafte freche Verletzung der territorialen Souveränität Chinas, die das strategische gegenseitige Vertrauen zwischen den Streitkräften der beiden Länder sowie den Frieden und die Stabilität in der entsprechenden maritimen Zone untergräbt“.

Zuvor hatte die Agentur Reuters gemeldet, der Zerstörer USS Higgins und der Lenkwaffenkreuzer USS Antietam der United States Navy seien in einer Entfernung von 12 Seemeilen zu den Paracel-Inseln gefahren.