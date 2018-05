US-Delegation führt Verhandlungen mit nordkoreanischen Vertretern - Washington

Eine US-Delegation führt am Sonntag anscheinend Verhandlungen mit Vertretern Nordkoreas in Panmunjom, einem Grenzpunkt in der demilitarisierten Zone zwischen den beiden koreanischen Staaten. Laut Heather Nauert, der Sprecherin des US-Außenministeriums, sollen dabei Details für das bevorstehende Treffen zwischen Trump und Kim geklärt werden.

"Eine Delegation aus den Vereinigten Staaten verhandelt derzeit mit Beamten aus Nordkorea in Panmunjom. Wir bereiten weiterhin ein Treffen zwischen dem Präsidenten (Donald Trump) und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un vor", erklärte die US-Vertreterin am Sonntag.

Zuvor hatte die Washington Post mit Bezug auf eigene Quellen berichtet, dass eine Delegation von Angestellten des Weißen Hauses am Sonntag in Nordkorea eingetroffen ist, um Gespräche über die Vorbereitung des Treffens zwischen den Staatschefs der Vereinigten Staaten und Nordkoreas zu führen.

Am Donnerstag hatte der US-Präsident in einem Brief an Kim erklärt, er halte ein Treffen mit ihm in der aktuellen Situation für "unangebracht".

Das für den 12. Juni ursprünglich anberaumte Treffen mit dem nordkoreanischen Staatschef müsste nämlich wegen „feindlicher“ Erklärungen Nordkoreas abgesagt werden — so Trump.

Nur einen Tag später erklärte Trump jedoch wiederum, dass ein Treffen doch stattfinden könne. Pjöngjang hatte weiterhin seine Bereitschaft für die Verhandlungen mit den USA bestätigt.