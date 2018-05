USA annullieren UN-Visum von russischem Politiker nach Aufnahme in Schwarze Liste

Die USA haben dem Сhef des Auswärtigen Ausschusses des Föderationsrates (Russlands Oberhaus), Konstantin Kossatschjow, das UN-Visum annulliert, nachdem sein Name in die Schwarze Liste eingetragen worden war.

„Anfang April wurde ich in die US-Sanktionsliste aufgenommen und innerhalb von zwei Wochen annullierte man mein UN-Visum. Daher konnte ich nicht an der Tagung der UN-Generalversammlung Ende Mai teilnehmen“, sagte Kossatschjow am Montag.

© REUTERS / Carlos Barria FT: USA werden von Europa mehr Härte gegenüber Russland fordern

Er fügte hinzu, dass eine weitere Botschaft an die amerikanische Regierung in dieser Frage kein Ergebnis gebracht hätte.

Der Chef der nordamerikanischen Abteilung des russischen Außenministeriums, Georgi Borisenko, bestätigte die Information: „Es gab keine Antwort seitens der USA (auf die zusätzliche Anfrage)“.

Andere Sputnik-Artikel: Europas Dilemma: „Entweder steckt man das US-Diktat ein, oder…“