Aserbaidschan nimmt Gasleitung nach Europa in Betrieb

In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku ist der sogenannte Südliche Gaskorridor offiziell in Betrieb genommen worden, über den Gas aus dem Gasfeld Schach Deniz in die Türkei und später auch nach Europa transportiert wird. Das geht aus einer Mitteilung des aserbaidschanischen Staatschefs Ilcham Alijew auf der offiziellen Webseite hervor.