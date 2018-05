Netanjahu kommentiert Medienberichte über Assads Truppen an Israels Grenze

„Ich möchte betonen, dass wir gegen die iranische Militärpräsenz in ganz Syrien agieren; wir werden uns mit dem Abzug der Iraner nur aus dem südlichen Teil des Landes nicht zufriedengeben“, sagte Netanjahu.

„Die Langstreckenraketen, die der Iran in Syrien stationiert, werden uns auch außerhalb einer Zone von einigen Kilometern vor der Grenze gefährden. Deswegen muss der Iran Syrien verlassen“, betonte der Politiker.

Der Kanal 2 t hatte früher mit Berufung auf einen hochrangigen israelischen Beamten von der Zustimmung Israels berichtet, syrische Regierungstruppen an seiner nördlichen Grenze zuzulassen.

Das Gebiet an der israelisch-syrischen Demarkationslinie gehört zu der Deeskalationszone, die 2017 im Einklang mit einer Vereinbarung zwischen Russland, den USA und Jordanien geschaffen wurde. Am Montag hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärt, dass an der südlichen Grenze Syriens ausschließlich syrische Regierungskräfte präsent sein sollen.