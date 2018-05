Krim-Streit: Kiew meldet nun auch Kontrollverlust über Grenzgebiete

Vier Jahre nach der Loslösung der Krim von der Ukraine entgleitet der Regierung in Kiew nach ihren eigenen Angaben nun auch die Kontrolle über Gebiete, die an die Schwarzmeerhalbinsel grenzen. Kiew ist über angeblich zunehmende „anti-ukrainische“ Proteste besorgt, die die lokalen Behörden nicht in den Griff zu bekommen scheinen.