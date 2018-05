Soros kündigt Kampagne für neues Brexit-Referendum an

Dies erklärte der Millionär in Paris, wobei er betonte, dass Brexit ein Beispiel für territoriale Zersplitterung sein werde, das „beiden Seiten unwahrscheinlichen Schaden und Verlust“ bescheren werde, schreibt die britische „The Times“.

Soros hat demnach zugegeben, dass die Briten selbst die Entscheidung treffen müssten, erklärte aber, dass diese Entscheidung „möglichst bald“ getroffen werden sollte. Er lobte dabei die Tätigkeit der vom ihn finanzierten Bewegung „Best für Britain“.

„Best for Britain hat gekämpft und geholfen, einen wichtigen Beschluss des Parlaments zu erzielen, der unter anderem die Option eines Verbleibs in der Union beinhaltet“, sagte der Milliardär, wobei er hinzufügte, dass ein Verzicht auf Brexit nicht nur Großbritannien, sondern auch die EU behüten werde, in deren Etat keine „schwer zu stopfende Bresche entstehen wird“.

Soros hat an die Briten appelliert, „in geschlossener Front aufzutreten, um in Europa ernst genommen zu werden“.

Er verkündete, die Bewegung „Best for Britain“ werde innerhalb der nächsten Tage ein Manifest veröffentlichen.

Es ist bekannt, dass der 1930 in Ungarn geborene US-amerikanische Milliardär Soros bereits mehr als eine halbe Million Dollar in die Brexit-Aufhebung investiert hat, zuerst etwa 400.000 Dollar, dann noch einmal 100.000 Dollar.

Die Bewegung „Best for Britain“ wird vom britischen Ex-Minister für Commonwealth-Angelegenheiten und ehemaligen stellvertretenden UN-Generalsekretär Lord Mark Malloch Brown geleitet.