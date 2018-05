Heißer Draht zu Putin: TV-Fragestunde mit Kremlchef am 7. Juni

Wladimir Putin wird am 7. Juni zum 16. Mal im Fernsehen live auf Fragen seiner Mitbürger antworten. Sputnik wird Sie über die Highlights auf dem Laufenden halten. Russen und auch Ausländer können ihre Fragen an den russischen Staatschef vorab schicken - per Anruf, SMS, E-Mail oder soziale Netzwerke.