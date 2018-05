Putin: Gastransit durch Ukraine soll weitergehen

„Zurzeit wird über den Bau der Nord-Stream-2-Pipeline lebhaft diskutiert. Wie viel Gas über die Pipeline transportiert wird, ist eine Frage, und welche Mengen an Transitgas wir bei unseren Lieferungen durch die Ukraine erhalten werden – und wir sind bereit, Transitlieferungen durch die Ukraine weiter zu leisten –, ist ebenfalls eine Frage. Es geht auch darum, wie viel Gas unsere Verbraucher jetzt und in nächster Zukunft benötigen werden“, sagte Putin in Bezug auf mögliche Gaslieferungen durch die Turkish-Stream-Pipeline und Bulgarien in die EU.

© Sputnik / Stringer Gastransit über Ukraine um ein Viertel geschrumpft

Zur Inbetriebnahme des konkurrierenden Südlichen Gaskorridors, der Gas aus Aserbaidschan in die EU bringen soll, sagte Putin, Russland begrüße eine Diversifizierung der Gaslieferungen auf den europäischen Markt, weil damit marktgerechte Bedingungen für die Arbeit geschaffen würden.