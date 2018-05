Assad: „Trumps Meinung ist mir egal“

Der syrische Staatschef Baschar al-Assad hat in einem Interview mit dem TV-Sender RT zu den Meinungsäußerungen von US-Präsident Donald Trump Stellung genommen, der ihn zuvor als „Tier“ bezeichnet hatte.

„Ich spreche keine solche Sprache und werde keine ähnlichen Ausdrücke gebrauchen. Es gibt ein bekanntes Prinzip: ‚Du bist das, was du sagst‘“, so Assad.

Ihm zufolge muss man nur jenen Gehör schenken, denen man vertraut, sprich, klugen und vernünftigen Menschen, die sich an die Grundsätze der Ethik und Moral halten.

„Und die Meinung solcher Menschen wie Trump ist mir egal“, schloss der syrische Präsident.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Weitere US-Inszenierungen mit C-Waffen in Syrien in Vorbereitung – Medien

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angesichts des angeblichen C-Waffen-Angriffs in der syrischen Stadt Duma Russland und den Iran die Unterstützung des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad vorgeworfen und diesen als „Tier“ bezeichnet.

Anfang April hatte der Westen Damaskus einen chemischen Angriff auf die syrische Stadt Duma in Ost-Goutha vorgeworfen. Moskau hat die Information über eine Chlorbombe widerlegt, die angeblich von syrischen Militärs abgeworfen worden sein soll.

© Sputnik / Michail Klimentjew Putin trifft sich in Sotschi mit Assad - Kremlsprecher Peskow

Das russische Außenministerium erklärte, dass das Ziel der Falschinformationen über den Einsatz von Giftgas durch die syrischen Streitkräfte darin bestehe, Terrorkämpfer und mögliche Gewaltangriffe von außen zu rechtfertigen.

In der Nacht zum 14. April hatte US-Präsident Donald Trump einen Angriff auf Syrien als Vergeltung für die vermeintliche Giftgasattacke in der Stadt Duma angeordnet. Wenige Zeit später feuerten die USA, Großbritannien und Frankreich 103 Marschflugkörper sowie Luft-Boden-Raketen gegen Objekte in Syrien ab. Laut dem russischen Generalstab hat die syrische Luftabwehr 71 der Marschflugkörper abgefangen.