Obamas Vertrauter verrät, warum sich Merkel zur Wiederwahl stellte

Der engste Vertraute des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, Ben Rhodes, hat in seinem neuen Buch verraten, warum Bundeskanzlerin Angela Merkel sich zur Wiederwahl stellte. Grund war demnach Donald Trump.

Die US-Zeitung „The New York Times“ hat Auszüge aus Rhodes’ Buch „The World as It Is“ veröffentlicht.

In einem Gespräch habe Merkel Obama gesagt, sie fühle sich nach Trumps Wahl noch mehr verpflichtet, für eine weitere Amtszeit zu kandidieren, um „die liberale internationale Ordnung zu verteidigen“.

Nach ihrem letzten Treffen mit Obama in dessen Amtszeit habe Merkel eine Träne im Auge gehabt, erinnert sich Rhodes. „Sie ist nun ganz allein“, soll Obama ihm gegenüber angemerkt haben.

Merkel hatte wenige Wochen nach Trumps Wahlsieg zum ersten Mal öffentlich bekannt gegeben, erneut kandidieren zu wollen.