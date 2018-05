Verbesserung der Beziehungen: Pompeo stellt Lawrow Bedingung

Wie es heißt, kann Russlands Bereitschaft, die für die USA prinzipiell wichtigen Probleme zu lösen, als Voraussetzung für die Verbesserung der bilateralen Beziehungen dienen.

„Obwohl die USA eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland anstreben, wird dies erfolgen, wenn Russland seine Bereitschaft zeigen wird, konkrete Maßnahmen zum Abbau unserer Besorgtheit, einschließlich der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der USA, zu ergreifen“, wird Pompeo von seinem Pressedienst zitiert.

Wie das russische Außenministerium mitteilte, sind sich Lawrow und Pompeo darin einig, dass die vorhandenen Differenzen durch einen „professionellen Dialog“ zu überwinden seien.

Das Telefonat erfolgte auf Initiative der US-amerikanischen Seite.

Dabei handelt es sich um das erste Telefongespräch mit Lawrow nach dem Amtsantritt von Pompeo als Außenminister am 26. April.

Die Diplomaten besprachen die bilateralen Beziehungen, die Situation in der Ukraine und in Syrien.

© REUTERS / Jonathan Ernst „Schädlicher russischer Einfluss“: Trump legt dem Kongress Bericht vor

In den USA laufen nach wie vor Ermittlungen zu der angeblichen Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf. Zuvor hatte der Sonderermittler Robert Mueller Anklage gegen 13 russische Bürger und Unternehmen erhoben. Ihnen wird die Einmischung in die US-Wahl zur Last gelegt. Dabei wurden keinerlei Beweise für diese Vorwürfe erbracht.

Moskau hat Anschuldigungen dieser Art wiederholt entschieden zurückgewiesen. Wie der russische Präsident Wladimir Putin äußerte, sollten die US-Behörden Moskau konkrete Dokumente mit Beweisen für die „Einmischung“ vorlegen, anstatt im Kongress „herumzuschreien“.