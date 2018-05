Botschafter: Sprache der Ultimaten gegenüber Russland unzulässig

Die an Russland gestellte Forderung, nach einer voreingenommenen und einseitigen Ermittlung die Verantwortung für den Absturz der malaysischen Boeing MH17 zu übernehmen, ist absurd. „Niemand darf mit Russland die Sprache der Ultimaten sprechen“, erklärte der russische Botschafter bei der OSZE, Alexander Lukaschewitsch, am Donnerstag in Wien.