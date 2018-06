Pjöngjang meldet vereinbarten Gipfel mit Russland

Russlands Außenminister Sergej Lawrow und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un haben sich bei ihrem Treffen am Donnerstag in Pjöngjang über einen Gipfel zwischen beiden Ländern verständigt. Dies berichtet die Zentrale Koreanische Nachrichtenagentur (KCNA) am Freitag.

„Zwecks Entwicklung der strategischen und traditionellen koreanisch-russischen Beziehungen in Übereinstimmung mit den Interessen beider Seiten und den Forderungen der neuen Epoche wurde in diesem Jahr, wo der 70. Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern begangen wird, vereinbart, die Kontakte auf höchster Ebene, den Austausch und die Kooperation in diversen Bereichen zu intensivieren“, heißt es in der Mitteilung.

Dazu soll unter anderem ein Treffen der Spitzenpolitiker Nordkoreas und Russlands gehören.

Wie Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Staatschefs, nach dem Treffen zwischen Lawrow und Kim sagte, ist es noch verfrüht, von einem Treffen zwischen Putin und Kim Jong-un zu reden. Lawrow hat Peskow zufolge Putin noch keinen Bericht über seinen Pjöngjang-Besuch vorgelegt.

Am Donnerstag traf Lawrow zu einem offiziellen Besuch in Nordkorea ein. Bei dem Treffen mit Kim Jong-un wurden laut dem russischen Außenministerium die aktuelle Lage und die Zukunft der Beziehungen zwischen Moskau und Pjöngjang besprochen. Lawrow unterstrich die Bereitschaft Russlands, bei der Umsetzung der Vereinbarungen zwischen Nord- und Südkorea zu helfen.