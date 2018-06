Mogherini: Kein Handelskrieg mit USA auf dem Plan

Mogherini beantwortete damit die Frage, was die EU tun würde, wenn sie wegen der Zollverhängungen auf Stahl und Aluminium „an den Rand eines Handelskrieges“ mit den USA geraten sollte.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Gegen EU, Mexiko und Kanada: USA führen Strafzölle auf Stahl und Aluminium ein

"Die EU befindet sich in keinem Krieg gegen jemanden, und wir wollen so etwas nicht. Keine Frage. In unserer Geschichte hat es viele verschiedene Kriege gegeben, und es ist aus damit. Die EU ist ein friedliches Projekt, darunter auch im Handelsbereich. Wir glauben an einen globalen, freien und fairen Handel“, so die EU-Chefdiplomatin.

Das Weiße Haus hatte am Donnerstag verlauten lassen, dass die USA Zölle von 25 bzw. zehn Prozent für Stahl- und Aluminiumimporte aus Europa, Kanada, Mexiko, Südkorea und anderen Ländern erheben würden. Die neuen Tarifsätze seien in der Nacht zum Freitag in Kraft getreten, hieß es.

© AFP 2018 / Mandel Ngan IWF kritisiert Strafzölle der USA

Etliche Länder haben bereits auf die Entscheidung der USA reagiert. So wolle die EU nach eigenen Angaben am heutigen Freitag rechtliche Verfahren im Rahmen der WTO wegen der Zollverhängung durch die USA einleiten. Kanada und Mexiko haben bereits Gegenzölle auf mehrere US-amerikanische Warenarten angekündigt.