Trump not amused über Lawrows Nordkorea-Reise

Er sei jedoch bereit, seine Meinung zu ändern, wenn die Folgen dieses Treffens positiv sein sollten, sagte Trump am Freitag vor Journalisten nach einem Treffen mit dem Vizevorsitzenden des ZK der Arbeiterpartei Nordkoreas, Kim Yong-chol, im Weißen Haus.

© AP Photo / Andrew Harnik Nordkoreanischer General im Weißen Haus - Trump willigt in Gipfel mit Kim ein

„Das Russland-Treffen (mit Kim Jong-un – Anm. d. Red.) am gestrigen Tag hat mir nicht gefallen“, so Trump. „Welches Ziel hat dieses Treffen? Doch dieses Treffen kann auch positiv sein. Wenn das ein positives Treffen ist, so gefällt es mir… Und es kann positiv sein.“

Am Donnerstag hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow Nordkorea besucht. Er hatte sich in Pjöngjang nicht nur mit seinem nordkoreanischen Amtskollegen Ri Yong-ho getroffen, sondern war auch vom nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un empfangen worden. Die Situation um die Korea-Halbinsel war eines der Gesprächsthemen.