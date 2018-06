Syrien: Acht tote Zivilisten nach Luftangriff der US-geführten Koalition – Sana

Mindestens acht Zivilisten sind bei einem Luftangriff der US-geführten Koalition in der Provinz al-Hasaka im Nordosten Syriens ums Leben gekommen, wie die syrische amtliche Nachrichtenagentur Sana meldet.

Die Flugzeuge der US-geführten Koalition griffen demnach am Freitag ein Dorf in der syrischen Provinz al-Hasaka an. Dabei sollen acht Mitglieder einer Familie gestorben sein.