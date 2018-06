Katalanische Regierung nimmt ihre Arbeit auf – direkte Verwaltung Madrids beendet

Am Samstag soll zum ersten Mal die neue Regierung der Autonomen Gemeinschaft tagen.

Gemäß dem vom Senat verabschiedeten Dokument, das am 27. Oktober 2017 von der spanischen Regierung genehmigt wurde, gilt in Katalonien die Anwendung des Verfassungsartikels 155 (der die Regionalregierungen Spaniens zum Einhalten der Verfassung verpflichtet und ihre Entmachtung durch die Regierung in Madrid erlaubt) nur bis zum „Amtsantritt der neuen Regierung der Generalitat nach den Parlamentswahlen in Katalonien“.

Dreizehn Mitglieder der neuen Regierung haben geschworen, ihre Pflichten gemäß dem Gesetz und „dem Vorsitzenden der Regierung von Katalonien treu“ zu erfüllen.

Während der Vereidigungszeremonie hat Kataloniens Präsident, Quim Torra, zu Verhandlungen mit dem neuen Premierminister Spaniens, Pedro Sanchez, aufgerufen.