„Position Riads spielt keine Rolle“: Politiker zu S-400-Lieferung nach Katar

„Russland handelt in seinen eigenen Interessen, indem es das S-400-System nach Katar liefert und Geld in den russischen Staatshaushalt erhält. Die Position Saudi-Arabiens spielt dabei keine Rolle, die Pläne Russlands werden sich nicht ändern“, sagte Kondratjew gegenüber Sputnik.

Laut Kondratjew ist die Position Saudi-Arabiens in Bezug auf die Lieferung von S-400-Systemen nach Katar mit den USA abgestimmt, die Einfluss auf Riad ausgeübt hätten.

„Washington will den regionalen Waffenmarkt nicht verlieren, für die Amerikaner ist es ein Leckerbissen und sie werden die Saudis weiter unter Druck setzen“, so der russische Politiker.

Wie die französische Zeitung „Le Monde“ berichtet hat, hat der saudische König Salman ibn Abd al-Aziz Al Saud an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen Brief gerichtet, in dem er erklärt hat, Riad sei bereit, eine Militäroperation gegen Katar zu führen, wenn sich die katarische Regierung die russischen Boden-Luft-Raketensysteme S-400 zulege.

Zuvor hatte der katarische Botschafter in Russland, Fahad bin Mohammed Al-Attiyah, mitgeteilt, sein Land verhandle mit Russland über den Erwerbung der Lustabwehrsysteme. Nach Medienangaben hat Katar ein gezieltes Interesse an dem S-400-System gezeigt. Im vorigen Jahr hatten Russland und Katar während des Besuchs des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu in Doha ein zwischenstaatliches Abkommen auf Regierungsebene über militär-technische Partnerschaft abgeschlossen.