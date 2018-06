Assad plant Nordkorea-Besuch

Dies soll er am 30. Mai bekannt gegeben haben, als die syrische Delegation dem neuen nordkoreanischen Botschafter in Syrien das Beglaubigungsschreiben überreichte.

Der syrische Präsident zeigte sich zuversichtlich, dass „die koreanische Wiedervereinigung erreicht werden kann”.

„Die syrische Regierung wird die Politik und die Maßnahmen der nordkoreanischen Behörden weiterhin uneingeschränkt unterstützen und die freundschaftlichen Beziehungen mit Nordkorea ausbauen und vertiefen“, zitiert „Rodong Sinmun“ Assad.

Ende März hatte US-Außenminister Mike Pompeo Nordkorea besucht und mit Staatschef Kim Jong-un gesprochen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hat Pjöngjang seine Bereitschaft zu Gesprächen über die Denuklearisierung der Halbinsel erklärt.

Der US-Präsident hat am Freitag den Gipfel mit Kim Jong-un bestätigt.

Der Gipfel war ursprünglich für den 12. Juni in Singapur geplant. Letzte Woche erklärte Trump, er könne Nordkoreas Machthaber wegen Pjöngjangs feindseligen Äußerungen nicht treffen. Später fügte er aber hinzu, dass die USA sich immer noch darum bemühen, den ersten bilateralen Gipfel in der Geschichte der zwei Staaten am 12. Juni in Singapur abzuhalten.

Am 29. Mai war Pjöngjangs Spitzenfunktionär Kim Jong-chol nach New York gereist, um die Details des bevorstehenden Treffens zu erläutern.