USA schaffen neue Militärbasis an Grenze zwischen Irak und Syrien – Medien

Die USA schaffen eine neue Militärbasis im nordirakischen Gebiet Sindschar an der Grenze zu Syrien. Dies berichtete die irakische Online-Zeitung „Sot Al Iraq“ unter Verweis auf lokale Quellen am Sontag.

Demnach sollen am Freitag US-Soldaten in 15 gepanzerten Fahrzeugen in die nordirakische Gebirgsregion Sindschar gekommen sein. Die in Sindschar stationierten US-Soldaten würden unter anderem die syrisch-irakische Grenze kontrollieren.

>>Andere Sputnik-Artikel: Pentagon fordert von Nato-Ländern, mehr Militärs in den Irak zu schicken — Zeitung

Bislang haben weder Washington noch Bagdad die Situation kommentiert.

© Sputnik / Michail Wosskressenski Syrien: USA wollen arabische Staaten in "direkten" Krieg stürzen

Die USA hatten im Dezember 2011 ihre Truppen aus dem Irak abgezogen und kehrten 2014 ins Land zurück, nachdem die Terrormiliz „Islamischer Staat“ weite Teile des Landes erobert hatte. Im Dezember 2017 kündigte der irakische Premier Haider al-Abadi den Sieg über die Terrorgruppierung an. Der Militäreinsatz zur Befreiung vom IS wurde bei der Unterstützung von einer US-geführten Koalition durchgeführt.

Anfang Februar 2018 gab der irakische Premier bekannt, Bagdad habe einen Plan für eine schrittweise Reduzierung der Präsenz der internationalen Koalition angenommen.

Nach Angaben der irakischen Medien sind zurzeit etwa 5500 US-Soldaten im Irak, unter anderem auch in den Gebieten an der Grenze zu Syrien im Norden und Westen des Landes, stationiert.

>>Andere Sputnik-Artikel: Pompeo stellt iranischem Volk Ultimatum – „sonst bleiben wir hart“

Im März 2018 hatten irakische Abgeordnete die Regierung dazu aufgefordert, die Fristen des Abzugs der ausländischen Militärkontingente festzusetzen. Bislang hat die Regierung die Abgeordneten-Anfrage nicht beantwortet.