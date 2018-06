EU-Abgeordneter prophezeit Zerfall estnischer Regierung wegen…

„Diese estnische Regierung wird nicht lange mit einem Preisbier von 8,45 Euro für einen halben Liter durchhalten“, twitterte Pabriks.

Šī igauņu valdība ilgi neturēsies-alus cena 0,5 L 8.45 eiro. Lai veicas latviešu pierobežas tirgotājiem. — Artis Pabriks (@Pabriks) 2 июня 2018 г.

​Die jüngsten Aussagen des lettischen EU-Abgeordneten sind mit der abrupten Erhöhung von Alkoholpreisen in Estland (diese sind dreimal höher als in Lettland) verbunden.

Die Esten erwerben häufig Alkohol in der baltischen Nachbarrepublik, was sich negativ auf das estnische Geschäft auswirkt. Die Situation verschärft sich aufgrund des in den letzten Jahren steigenden Grenzhandels.