Russland hat nicht zum Ziel, jemanden in der EU zu spalten, erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin. Ihm zufolge ist Moskau an einer einheitlichen und blühenden EU interessiert.

„Wir haben nicht das Ziel, etwas oder jemanden in der EU zu spalten. Wir sind, ganz im Gegenteil, an einer einheitlichen und blühenden EU interessiert, weil sie unser wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner ist“, sagte Russlands Präsident in einem Interview für den österreichischen TV-Sender ORF.

ORF 2 zeigt eine „ZiB spezial“ mit dem Titel „Wladimir Putin – Das Interview“ am Montag, dem 4. Juni, um 20.15 Uhr.