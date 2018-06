„Vogelschiss“-Skandal schlägt nun auch in AFD hohe Wellen

Der Auftritt des AFD-Partei- und Fraktionschefs Alexander Gauland beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation in Seebach, bei dem er die zwölf Jahre der Nazi-Herrschaft als einen „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte bezeichnete, ist nun auch in den Führungsetagen der AFD scharf kritisiert worden. Darüber berichtet die Zeitung „Bild“.