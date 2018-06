Sahra Wagenknechts G8-Appell: Braucht Russland das wirklich? – Experte

Als Reaktion auf den Appel der Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht, Russland wieder in den Kreis der G8 aufzunehmen, hat der Experte für internationale Wirtschaft und Politik Wladimir Olentschenko gegenüber Sputnik verraten, ob Moskau wirklich einen Rückkehr zu diesem Format braucht.

„Einerseits nein, denn in den letzten Jahren zeigte Russland, dass es sich sehr wohl fühlt, wenn es seine Linie durchsetzt“, sagte Olentschenko, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Europa-Studien der Russischen Akademie der Wissenschaften, gegenüber Sputnik.

Nach Appell von Wagenknecht: Kreml nimmt Stellung zu Russlands Rückkehr in G8

„Wenn Russland in der G8 wäre, könnte es allerdings gelingen, mehrere schwierige Momente in internationalen Angelegenheiten, die dann beigelegt werden müssen, zu vermeiden“, so Olentschenko weiter.

Laut dem Experten muss außerdem in Betracht gezogen werden, dass der Einfluss anderer Länder, die nicht zur G8 gehören und zu denen Russland gute Beziehungen pflegt, ständig zunimmt. Zu diesen Ländern gehören Olentschenko zufolge China und Indien. Darum müsse diese Frage reiflich überlegt werden.

„Aber die Tatsache, dass die Opposition in Deutschland diese Frage stellt, zeugt davon, dass die G7-Länder die Abwesenheit Russlands spüren“, sagte der Experte abschließend.

Zuvor hatte die Linksfraktionschefin, Sahra Wagenknecht, gegenüber dem „Deutschlandfunk“ gesagt, dass Russland wieder in die G8 „reingeholt“ werden solle, „um dort auch eine Gegenmacht, eine Gegenpolitik zu entfalten“.

Die sieben führenden Industrienationen (USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Japan und Italien) hatten 2014 vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise ihre Teilnahme am Gipfel mit Russland (G8) in Sotschi abgesagt. Stattdessen trafen sich die G7-Spitzenpolitiker ohne Russland in Brüssel. Damit war die Gruppe der Acht (G8) zur Gruppe der Sieben (G7) geschrumpft.