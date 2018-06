„US-Militärpräsenz ist sehr wichtig”: Balten loben Polens Initiative

Die Ministerpräsidenten von Estland, Lettland, Litauen und Polen, Juri Ratas, Maris Kucinskis, Saulius Skvernelis und Mateusz Moravetski, haben am Montag ein Treffen in Tallinn abgehalten, bei dem sie die Vorbereitungen für den Nato-Gipfel am 11. und 12. Juli besprochen haben, wie der Pressedienst der estnischen Regierung mitteilte.

„Die Militärpräsenz der USA in der Region von Polen und den baltischen Staaten ist aus Estlands Sicht sehr wichtig”, sagte der estnische Premierminister Ratas auf einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Es sei notwendig, das Bündnis der Vereinigten Staaten und der baltischen Länder im Verteidigungsbereich zu bewahren. Die Ministerpräsidenten Lettlands und Litauens hätten ebenfalls Interesse bekundet, die US-Präsenz in der baltischen Region zu stärken, hieß es.

Zuvor hatten Medien berichtet, dass Polen bereit wäre, sich mit eineinhalb bis zwei Milliarden US-Dollar an der Errichtung einer US-Militärbasis im Land zu beteiligen.

In diesem Zusammenhang erklärte der Kreml, ein derartiger Schritt sei eine souveräne Entscheidung Warschaus. Allerdings werde dies Gegenmaßnahmen seitens Moskau nach sich ziehen.

Die Annäherung der Nato-Infrastruktur an die russische Grenze trage nicht zur Stabilität auf dem Kontinent bei.

Mehr zum Thema: Polen will US-Militärbasis: Der neue Musterschüler der Nato