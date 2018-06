Russischer Außenpolitiker kommentiert Dämonisierungspolitik Estlands

Russland hat keine Pläne, die baltische Republik Estland zu bedrohen oder anzugreifen. Das erklärte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses der russischen Staatsduma, Leonid Sluzki, am Montag in Moskau in einer Stellungnahme zum jüngsten Interview des früheren estnischen Präsidenten Toomas Hendrik Ilves für die Zeitung „Ukrainskaja Prawda“.