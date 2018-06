Griechischer Justizminister wirft Facebook Zensur und Nazi-Unterstützung vor

Am 2. Juni löschte das soziale Netzwerk den Post des griechischen Journalisten Nikos Boyiopoulos und blockierte seinen Account für 24 Stunden. Der Journalist schrieb via Facebook über Verbrechen der Wehrmacht im Dorf Kandanos auf Kreta. Er erinnerte daran, dass 180 Bewohner des Dorfes wegen Widerstands gegen die deutschen Besatzer am 3. Juni 1941 erschossen und ihre Häuser niedergebrannt wurden. Boyiopoulos merkte außerdem an, die rechtsextreme Partei „Chrysi Avgi“ (zu Deutsch: „Goldene Morgenröte“) lasse zurzeit die Ideen des Nationalsozialismus in Griechenland wieder aufleben.

Auf der Sitzung des Rates der EU für Justiz und Inneres in Luxemburg sagte Kontonis , dass die Zensur auf Facebook inakzeptabel sei. Laut dem Minister besteht das Ziel solcher Maßnahme darin, das historische Gedächtnis über die Gräuel der Nazis in Kandanos zu dämpfen und die neonazistische Ideologie der Mitglieder der „Chrysi Avgi“ zu verbergen.

Der EU-Kommissar für die Sicherheitsunion, Julian King, bezeichnete das Geschehene als einen ernsthaften Vorfall, der ermittelt werden soll. Die Justizminister anderer EU-Länder stimmten dieser Stellungnahme zu.