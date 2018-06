Russland kommentiert US-Pläne zur Schaffung „kleiner Atombomben“

Die USA haben vorige Woche bekannt gegeben, an Atomwaffen mit vergleichbar geringer Sprengkraft bauen zu wollen. Russland will natürlich am Puls der Zeit bleiben, um rechtzeitig reagieren zu können. Wie Viktor Bondarew, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Föderationsrat am Dienstag sagte, wird Moskau die Situation unter Kontrolle halten.