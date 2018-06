Österreich hofft auf Russland als Supermacht bei Friedenslösung in Syrien - Kurz

Besondere Aufmerksamkeit bei den Verhandlungen der beiden Spitzenpolitiker wurde der russischen Rolle in der Friedenslösung für Syrien und Ukraine gewidmet.

Laut Kurz spielt Russland als eine Supermacht eine entscheidende Rolle im Friedensaufbau in den beiden Ländern — trage aber auch deshalb eine besondere Verantwortung.

"Als Supermacht hat Russland nicht nur große Bedeutung in Krisenherden, wie in Syrien, der Ostukraine und anderswo auf der Welt, sondern Russland hat eine starke Verantwortung, und wir hoffen und erwarten uns auch, dass Russland hier einen Beitrag leistet, dass die Menschen dort endlich das erleben können, was sie sich so sehnlich wünschen, nämlich Frieden", sagte Kurz wörtlich.

Geichzeitig betonte der österreichische Regierungschef, dass er auf einen deutlich intensiveren Dialog zwischen der EU und Russland hoffe.

an humanitären Aktionen zur Unterstützung der syrischen Bevölkerung zu beteiligen

Der russische Präsident unterstrich seinerseits, dass Österreich seine Bereitschaft geäußert habe, sich "".

"Wenn Europa möchte, dass der Migrantenstrom aus Syrien und aus ihren Nachbarländern nach Europa kleiner wird, muss man den Menschen helfen, in ihre Heimat zurückzukehren. Man muss ihnen helfen, ein Leben in ihrem eigenen Land aufzubauen", fügte Putin hinzu.