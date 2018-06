Kurden-Miliz YPG zieht sich aus Manbidsch zurück

Die in Manbidsch verbliebenen Militärberater der YPG ziehen sich laut einer Erklärung der kurdischen Selbstverteidigungskräfte aus der Stadt zurück.

„Auf Ersuchen des Militärrats von Manbidsch ist eine Gruppe unserer Militärausbilder (in Manbidsch – Anm. d. Red.) verblieben, um den Militärrat von dort aus in Koordinierung mit der internationalen Koalition als Militärberater zu unterstützen… Jetzt, nach zwei Jahren Arbeit, geht der Militärrat in Ausbildungsfragen zur Selbstversorgung über. Das YPG-Kommando hat nun beschlossen, dass sich die Berater aus Manbidsch zurückziehen sollen”, hieß es.

© REUTERS / Rodi Said Türkei und USA vereinbaren Abzugsplan der kurdischen YPG aus syrischem Manbidsch

US-Außenminister Mike Pompeo hat kürzlich mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu einen Fahrplan zur Stabilisierung der Lage in der nordsyrischen Stadt Manbidsch , die kurdische Kämpfer im Juni 2016 vom IS* befreit hatten, vereinbart.

Der türkische Vizepremier, Bekir Bozdag, erklärte zudem, die USA und die Türkei hätten sich auf einen Zeitplan für den Abzug der kurdischen Selbstverteidigungskräfte (YPG) geeinigt.

Am 20. Januar hatte der türkische Generalstab die Militäroperation „Olivenzweig" eingeleitet. Sie ist gegen die kurdischen Einheiten in der nordsyrischen Region Afrin gerichtet, die von den USA unterstützt und von der Türkei als terroristische Organisation eingestuft werden. Die türkischen Truppen werden dabei von der oppositionellen „Freien Syrischen Armee" (FSA) unterstützt.

* Islamischer Staat, auch IS, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung