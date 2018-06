Macron kommentiert Gespräch mit Trump mit Bismarck-Zitat

„Ich erzähle nie, was hinter den Kulissen passiert“, sagte Frankreichs Präsident.

In diesem Zusammenhang erinnerte Macron an den früheren deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck. Dieser habe einmal gesagt, es sei nicht sicher, dass die Leute ihre Wurst weiteressen würden, falls man ihnen das Rezept dafür verraten würde.

© AFP 2018 / Mandel Ngan IWF kritisiert Strafzölle der USA

Zuvor hatte eine Quelle gegenüber dem TV-Sender CNN mitgeteilt, dass ein Anruf des französischen Präsidenten in der vergangenen Woche bei Trump „schrecklich“ gewesen sei. „Macron dachte, dass er wegen ihrer Beziehungen sagen könnte, was er denkt. Aber Trump kommt nicht damit klar, so kritisiert zu werden“, so die Quelle. Macron bezeichnete Medienberichten zufolge die von den USA verhängten Strafzölle gegen die EU als „illegal“. Sie seien ein wirtschaftlicher „Fehler“.

Der US-Präsident hatte zuvor Strafzölle eingeführt: 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium aus Europa, Kanada, Mexiko und anderen Staaten. Am 1. Juni wird die EU bei der WTO rechtliche Schritte gegen die USA einleiten.