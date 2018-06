CNN stellt Wahrhaftigkeit von Putin-Aussagen fest

Die CNN-Journalisten wollten die Aussagen von Russlands Präsidenten prüfen, wonach er regelmäßig mit dem amerikanischen Staatschef telefoniert.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat demnach insgesamt achtmal mit dem amerikanischen Staatschef Donald Trump per Telefon gesprochen. Das erste Telefongespräch fand laut dem TV-Sender am 28. Januar 2017 und das jüngste am 20. März 2018 statt. Mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama soll Russlands Staatschef neunmal telefoniert haben.

zufolge sprach Trump mit den Staatschefs Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands öfter am Telefon als mit dem russischen Präsidenten. Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sollen 14 Telefongespräche stattgefunden haben. Mit der britischen Premierministerin habe es 26 Telefonate gegeben. Und mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron telefonierte Trump demnach insgesamt 27 Mal.

Die CNN-Information bestätigt auch die offizielle Kreml-Webseite.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte in einem Interview für den österreichischen TV-Sender ORF gesagt, dass er regelmäßige Telefongespräche mit dem US-Präsidenten Donald Trump habe:

„Und zweitens telefonieren wir regelmäßig.“