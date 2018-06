„Wir erweitern und bestätigen ein neues Joint Force Command für den Atlantik (…) sowie ein neues Enabling Command in Deutschland“, sagte Stoltenberg bei einer Pressekonferenz im Vorfeld des Treffens der Nato-Verteidigungsminister vom 7. bis 8. Juni.

© AFP 2018 / NIKOLAY DOYCHINOV Nato-Offizier a.D. Scholz: Die Nato ist auf Konfrontation mit Russland aus

Er präzisierte dabei, dass das neue Kommando in den USA in Norfolk entstehen soll. Das Kommando in Deutschland werde in Ulm platziert.

Ab 2020 wird die Nato Stoltenberg zufolge 30 Bataillons, 30 Kampfschiffe und 30 Fliegereinheiten in Kampfbereitschaft halten.