„Gipfel des Zynismus“: Moskau über Äußerung des schwedischen Premiers

Die russische Botschaft in Stockholm hat auf die Worte des schwedischen Premiers Stefan Löfven, wonach Moskau die Parlamentswahlen 2018 im Königreich zu beeinflussen versuchen könne, mit Empörung reagiert.

Die Äußerung des Premiers sei „der Gipfel der Taktlosigkeit und des Zynismus“ und wecke große Empörung, besonders vor dem Hintergrund der sich häufenden Russland-feindlichen Ausfälle Stockholms, schreibt die russische Botschaft auf Facebook.

„Bedauerlicherweise scheint die schwedische Führung im Feuer des Wahlfiebers bereit zu sein, jeden Propagandatrick dem berühmt-berüchtigten antirussischen Motiv anzupassen“, so die Botschaft.

Die Botschaft hat den schwedischen Premier darauf hingewiesen, dass sich eine derartige Vorgehensweise im Umgang mit Moskau als uneffektiv erwiesen habe. Dem Politiker wurde geraten, über die Notwendigkeit der Wiederaufnahme der Beziehungen zu Russland nachzudenken, die auf Verschulden Stockholms in eine Sackgasse geraten seien.

Anfang der Woche hatte Löfven erklärt, dass Russland die größte Bedrohung für die Wahlen zum schwedischen Riksdag darstelle. Schweden sei „anhand der Angaben“ zu den Wahlkampfkampagnen in Frankreich und den USA zu diesem Schluss gelangt und nehme an, dass es „nicht in Ruhe gelassen wird“.

Nach dem überraschenden Wahlsieg Donald Trumps hatten die USA und später auch einige andere Länder Russland beschuldigt, die Ergebnisse der Abstimmung beeinflusst zu haben. Dabei wurden keinerlei Beweise erbracht. Der Kreml und das Außenministerium haben diese Erklärungen als haltlos abgetan.